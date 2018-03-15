Instituto de pesquisa e PSD serão ouvidos pela Polícia Federal

Polícia Federal pretende ouvir responsável por instituto de pesquisa e dirigente do PSD sobre fake news. Operação Voto Livre investiga disseminação de uma pesquisa sobre a corrida eleitoral para governo e senado, não registrada no TRE. A polícia quer esclarecer se a pesquisa de fato chegou a ser realizada, mas não registrada. Ou se o conteúdo foi manipulado.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o delegado da delegacia de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Vitor Moraes Soares, não descartou o envolvimento de mais pessoas na prática ilegal. A perícia que será realizada nos equipamentos apreendidos, computador e smartphones, de um dos investigados, só deve ser finalizada em trinta dias.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor Moraes - 15-03-18

Nesta quarta-feira a Polícia Federal realizou uma operação na sede da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport). O servidor comissionado da pasta, Evandro Figueiredo Boldrini, exonerado nesta quinta-feira (15) do cargo, é apontado como um dos responsáveis pela divulgação de informações fraudulentas com intuito de influenciar o voto do eleitor capixaba nas próximas eleições. O outro é o dono do site Capixabão.com.

De acordo com a Polícia Federal, o servidor esteve envolvido na divulgação de uma "pesquisa eleitoral", que teria sido feita pelo partido PSD, no site Capixabão.com. Apenas pesquisas registradas na Justiça Eleitoral podem ser publicadas.

A Operação Voto Livre cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na sede da Sesport e na casa de um dos investigados. Além disso, dois mandados de intimação foram cumpridos. Doze policiais participaram da operação. Um computador e dois celulares foram apreendidos na Sesport.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de pesquisa eleitoral fraudulenta e falsidade ideológica. A investigação começou após a PF receber uma denúncia de uma suposta falsa pesquisa eleitoral de intenção de votos compartilhada pelo WhatsApp. Durante as investigações, segundo a PF, também foi verificada a divulgação de uma suposta falsa pesquisa eleitoral pelo site Capixabão.com.

OUTRO LADO

Evandro Figueiredo não foi localizado pela reportagem.