Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OPERAÇÃO VOTO LIVRE

Instituto de pesquisa e PSD serão ouvidos pela Polícia Federal

Polícia quer saber se a consulta eleitoral divulgada era verdadeira ou se foi manipulada

Publicado em 15 de Março de 2018 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mar 2018 às 12:08
Polícia Federal pretende ouvir responsável por instituto de pesquisa e dirigente do PSD sobre fake news. Operação Voto Livre investiga disseminação de uma pesquisa sobre a corrida eleitoral para governo e senado, não registrada no TRE. A polícia quer esclarecer se a pesquisa de fato chegou a ser realizada, mas não registrada. Ou se o conteúdo foi manipulado.  
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o delegado da delegacia de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Vitor Moraes Soares, não descartou o envolvimento de mais pessoas na prática ilegal. A perícia que será realizada nos equipamentos apreendidos, computador e smartphones, de um dos investigados, só deve ser finalizada em trinta dias.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor Moraes - 15-03-18
Nesta quarta-feira a Polícia Federal realizou uma operação na sede da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport). O servidor comissionado da pasta, Evandro Figueiredo Boldrini, exonerado nesta quinta-feira (15) do cargo, é apontado como um dos responsáveis pela divulgação de informações fraudulentas com intuito de influenciar o voto do eleitor capixaba nas próximas eleições. O outro é o dono do site Capixabão.com.
De acordo com a Polícia Federal, o servidor esteve envolvido na divulgação de uma "pesquisa eleitoral", que teria sido feita pelo partido PSD, no site Capixabão.com. Apenas pesquisas registradas na Justiça Eleitoral podem ser publicadas.
A Operação Voto Livre cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na sede da Sesport e na casa de um dos investigados. Além disso, dois mandados de intimação foram cumpridos. Doze policiais participaram da operação. Um computador e dois celulares foram apreendidos na Sesport.
De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de pesquisa eleitoral fraudulenta e falsidade ideológica. A investigação começou após a PF receber uma denúncia de uma suposta falsa pesquisa eleitoral de intenção de votos compartilhada pelo WhatsApp. Durante as investigações, segundo a PF, também foi verificada a divulgação de uma suposta falsa pesquisa eleitoral pelo site Capixabão.com.
OUTRO LADO
Evandro Figueiredo não foi localizado pela reportagem.
Por meio de nota, o site Capixabão se disse surpreso com a operação da PF: "Nos causa espanto o fato de nosso portal fazer parte de uma investigação de matérias tipo Fake News (notícias falsa), sendo que temos uma empresa com CNPJ registrado, endereço fixo e recolhemos nossos impostos. Procuramos sempre divulgar informações baseadas em fatos reais e não especulativos".
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Violência contra crianças e adolescentes
Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como fica o tempo no feriado; Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral
José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados