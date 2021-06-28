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Lei Geral de Proteção de Dados

Instituto de Defesa do Consumidor questiona coleta de impressão digital em farmácias

O que motivou o Idec são denúncias de pessoas que foram impedidas de conseguir desconto em itens sob a condição de cadastrar o dado

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jun 2021 às 12:24
O Idec notificou extrajudicialmente uma rede de farmácias sobre coleta de impressão digital em farmácias
O Idec notificou extrajudicialmente uma rede de farmácias sobre coleta de impressão digital em farmácias Crédito: Freepik
Um importante alerta aos consumidores que vão às farmácias. Na última semana, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) notificou uma rede de farmácias para explicar sobre a coleta e uso da biometria de clientes. Consumidores foram barrados de aproveitar promoções caso não cadastrassem a digital. O que motivou o Idec são denúncias de membros cadastrados e relatos nas redes sociais de pessoas que foram impedidas, então, de conseguir desconto em itens sob a condição de cadastrar o dado, que é sensível segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado do Programa de Saúde do Idec, Matheus Falcão, traz as orientações com relação a esse tipo de caso.
Ele afirma que não existe justificativa nítida para a coleta de digital e também preocupa o uso do CPF. “Não temos nitidez dessa finalidade. A lei [LGPD] exige explicações do uso dos dados. Todo esse cenário bastante nebuloso aumenta nossa preocupação e leva à notificação”, explica. O analista de Saúde do Idec diz que para se defender, o consumidor tem o direito de saber qual o motivo da exigência de dados pessoais em farmácias. 
Outro lado
Em comunicado ao portal "Tecnoblog", o Encarregado de Proteção de Dados Pessoais (PDO) do grupo Raia Drogasil, Bruno Eduardo Mizga da Silva, diz que os funcionários são instruídos a solicitar o cadastro da biometria “somente nas hipóteses definidas pela Companhia como necessárias ou cabíveis”. A rede diz que fornece treinamentos periódicos e orientações a funcionários para adequá-los à LGPD. A rede afirmou em que não compartilha especificamente a biometria com terceiros.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Matheus Falcão - 28-06-21.mp3

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