Instituto de Defesa do Consumidor questiona coleta de impressão digital em farmácias

O Idec notificou extrajudicialmente uma rede de farmácias sobre coleta de impressão digital em farmácias Crédito: Freepik

Um importante alerta aos consumidores que vão às farmácias. Na última semana, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) notificou uma rede de farmácias para explicar sobre a coleta e uso da biometria de clientes. Consumidores foram barrados de aproveitar promoções caso não cadastrassem a digital. O que motivou o Idec são denúncias de membros cadastrados e relatos nas redes sociais de pessoas que foram impedidas, então, de conseguir desconto em itens sob a condição de cadastrar o dado, que é sensível segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado do Programa de Saúde do Idec, Matheus Falcão, traz as orientações com relação a esse tipo de caso.

Ele afirma que não existe justificativa nítida para a coleta de digital e também preocupa o uso do CPF. “Não temos nitidez dessa finalidade. A lei [LGPD] exige explicações do uso dos dados. Todo esse cenário bastante nebuloso aumenta nossa preocupação e leva à notificação”, explica. O analista de Saúde do Idec diz que para se defender, o consumidor tem o direito de saber qual o motivo da exigência de dados pessoais em farmácias.

Outro lado

Em comunicado ao portal "Tecnoblog", o Encarregado de Proteção de Dados Pessoais (PDO) do grupo Raia Drogasil, Bruno Eduardo Mizga da Silva, diz que os funcionários são instruídos a solicitar o cadastro da biometria “somente nas hipóteses definidas pela Companhia como necessárias ou cabíveis”. A rede diz que fornece treinamentos periódicos e orientações a funcionários para adequá-los à LGPD. A rede afirmou em que não compartilha especificamente a biometria com terceiros.