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Instituto alerta para impacto de sonegação fiscal

O resultado foi a redução de 8% dos índices de sonegação nos últimos dez anos, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. No ano de 2008, o percentual de ocultação era de 25%, número que caiu para 17% em 2018

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 21:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 abr 2019 às 21:10
A Receita Federal têm apertado o cerco contra a sonegação fiscal de empresas brasileiras, principalmente com a implantação de novas ações como a fiscalização por redes sociais e a implantação de novos sistemas eletrônicos. O resultado foi a redução de 8% dos índices de sonegação nos últimos dez anos, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. No ano de 2008, o percentual de ocultação era de 25%, número que caiu para 17% em 2018.
O Instituto também aponta que o controle da Receita foram decisivas para a redução. Somente em 2017, foram realizadas mais de 11 mil auditorias e 378 mil revisões de declarações. Hoje, no programa CBN Cotidiano, vamos conversar com o presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike, que explica a situação e avalia os impactos da sonegação fiscal para a economia brasileira.
Entrevista - Fabio Jotacin - João Eloi - 02-04-19.mp3

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