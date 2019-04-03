Instituto alerta para impacto de sonegação fiscal

A Receita Federal têm apertado o cerco contra a sonegação fiscal de empresas brasileiras, principalmente com a implantação de novas ações como a fiscalização por redes sociais e a implantação de novos sistemas eletrônicos. O resultado foi a redução de 8% dos índices de sonegação nos últimos dez anos, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. No ano de 2008, o percentual de ocultação era de 25%, número que caiu para 17% em 2018.