Instituto alerta para chuvas intensas, raios e granizo em cidades do ES
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aleta de chuvas intensas, granizo e tempestade de raios para 29 cidades do Espírito Santo. De acordo com o Inpe, nessas áreas ocorrerão pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a sexta-feira (04). Não se descarta a queda de granizo em alguns pontos isolados. Segundo informações do Instituto, há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.
VEJA LISTA
Aracruz
Boa Esperança
Cariacica
Conceição da Barra
Fundão
Governador Lindenberg
Ibiraçu
Itaúnas
Jaguaré
João Neiva
Linhares
Marilândia
Montanha
Nova Almeida
Nova Venécia
Pedro Canário
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Santa Cruz
Santa Leopoldina
Santa Teresa
São Gabriel da Palha
São Mateus
Serra
Sooretama
Viana
Vila Valério
Vila Velha
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