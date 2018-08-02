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POLÊMICA NO CPF

Instituições não podem exigir do cidadão o CPF em cartão plástico

O alerta é da Receita Federal, que já não emite o documento neste modelo desde 2011

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 11:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 ago 2018 às 11:59
Em virtude de alguns órgãos públicos e empresas exigirem que os cidadãos apresentem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em cartão de plástico — o que tem gerado reclamações à Receita Federal —, o órgão esclarece que não emite mais o documento neste formato desde 2011. O tema voltou a gerar comentários nas redes sociais ao longos dos últimos dias.
A Receita Federal esclarece que o comprovante de inscrição no CPF é o documento gerado. O cidadão pode imprimir, pela internet, a 2ª via de seu comprovante de inscrição no CPF quantas vezes forem necessárias.
Órgãos públicos e empresas não devem solicitar ao cidadão a apresentação do cartão CPF em formato plástico para efeito de comprovar essa inscrição. Quem orienta é o chefe da Divisão de Gestão do Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, Valdimir Bezerra de Castro Filho.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Valdimir Bezerra de Castro Filho - 02-08-18

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