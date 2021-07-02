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Prevenção

Instalação elétrica, gás de cozinha e muito mais: Bombeiros orientam como evitar acidentes domésticos

No Dia Nacional do Bombeiro, saiba como trazer mais segurança para dentro de sua casa

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jul 2021 às 12:03
Vazamento de gás em casa são um perigoso para a segurança do lar
Vazamento de gás em casa são um perigoso para a segurança do lar Crédito: Pexels
Neste 02 de julho, data em que se comemora o Dia Nacional do Bombeiro, um importante alerta da corporação junto à população capixaba. Pequenas atitudes no dia a dia e um conhecimento prévio sobre ocorrências podem ajudar na prevenção de acidentes domésticos. Durante a pandemia da covid-19, por exemplo, boa parte das famílias passam o maior tempo em casa e, com isso, o risco de acidentes pode aumentar. O que fazer nessas horas? Quais as medidas de prevenção? Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, traz as explicações em torno desses cuidados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Scharlyston Martins de Paiva - 02-07-21.mp3

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