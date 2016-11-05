Instabilidade política dificultou ações após chegada da lama no Rio Doce, afirma pesquisadora

"A instabilidade política dificultou a realização de ações e respostas mais efetivas às populações afetadas, após esse desastre", afirma a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Marta Zorzal, ao se referir ao período referente ao processo e a execução do impeachment de Dilma Rousseff (PT) na Presidência da República. Marta Zorzal é coordenadora do projeto Redes Ufes-Rio Doce.

O Rede Ufes-Rio Doce é um espaço permanente de intercâmbio de estudos, discussões e ações para reparação e a compensação aos estragos sociais, ambientais, culturais e econômicos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Paulo Rogerio - Marta Zorzal - Professora e pesquisadora da UFES - 05-11-16

O outro lado

Questionada sobre as ações realizadas ao longo deste ano após a tragédia em Mariana, a Samarco, informou, o seguinte por meio de nota:

“Desde o rompimento da barragem de Fundão, no dia 5 de novembro de 2015, a Samarco tem feito esforços para reparar e remediar os danos causados. Foram adotadas medidas emergenciais e iniciado o planejamento de longo prazo para recuperar os danos ambientais.

Também foi firmado um Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC) entre Samarco, Vale e BHP Billiton com os governos Federal, Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo em março de 2016, no qual são estabelecidos programas socioeconômicos e ambientais de reparação e recuperação. Esse período foi de aprendizado para a Samarco, que reconhece ter provocado grandes impactos sociais, ambientais e econômicos.