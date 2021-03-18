INSS suspende serviços em agências e só mantém perícias e avaliações

Com as novas medidas de restrição em vigor no Espírito Santo, os serviços públicos que não forem essenciais também ficarão fechados. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo, suspendeu alguns serviços em agências e vai atender somente segurados agendados para perícia médica e avaliação social. A gerente do INSS em Cariacica, Mônica do Rozario Lira, explicou o funcionamento do órgão em meio ao agravamento da pandemia. Ouça a entrevista: