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QUARENTENA

INSS suspende serviços em agências e só mantém perícias e avaliações

A entrevistada é a gerente do INSS em Cariacica, Mônica do Rozario Lira

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 mar 2021 às 16:53
Prédio do INSS em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Com as novas medidas de restrição em vigor no Espírito Santo, os serviços públicos que não forem essenciais também ficarão fechados. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo, suspendeu alguns serviços em agências e vai atender somente segurados agendados para perícia médica e avaliação social. A gerente do INSS em Cariacica, Mônica do Rozario Lira, explicou o funcionamento do órgão em meio ao agravamento da pandemia. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Monica do Rosario - 18-03-21.mp3

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