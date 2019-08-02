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INSS quer informatizar prova de vida: saiba como

Quem explica é o Diretor de Atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social, Castro Júnior

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 ago 2019 às 11:20
O INSS lança neste mês um projeto para realização de prova de vida pelo aplicativo Meu INSS, por meio de biometria. O procedimento irá dispensar o beneficiário do comparecimento às agências bancárias e da previdência social, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, o Diretor de Atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social, Castro Júnior.
Neste primeiro momento serão escolhidos mil segurados de dez municípios que não terão os nomes divulgados, para evitar fraudes. A biometria será feita com a digital, no aplicativo do Meu INSS. Outro piloto é com a biometria facial. O objetivo é facilitar o procedimento para os segurados, especialmente aqueles com problemas de locomoção. Atualmente cerca de 140 mil procuram diariamente uma agência bancária para fazer prova de vida.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Castro Júnior - 02-08-19

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