INSS notifica por carta segurados que tiveram benefícios revisados

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a notificar os segurados que tiveram seus benefícios revisados e que precisarão atualizar a documentação. As notificação serão feitas por meio de carta física e também por cartas digitais disponíveis no aplicativo dos Correios. Em todo o país, a instituição vai notificar 1,7 milhão de beneficiários. No Espírito Santo, cerca de 38 mil devem receber a carta de cumprimento de exigência. Com isso, há a necessidade de se apresentar documentos que embasaram a concessão do benefício. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (10), Wiliam Marinot, gerente-executivo do INSS em Vitória explica os procedimentos dessa notificação.

Segundo INSS, após o recebimento o da notificação, o beneficiário terá 60 dias para enviar a documentação necessária. O segurado notificado que não apresentar a documentação pelo aplicativo "Meu INSS" ou não realizar o agendamento para entrega no prazo poderá ter o benefício suspenso e bloqueado. O INSS firmou uma parceria com os Correios, o que permitiu que a carta de exigência esteja disponível também de forma on-line no aplicativo dos Correios. O público já consegue visualizar essa correspondência no aplicativo, dentro da seção Minhas Mensagens. A parceria pretende agilizar a comunicação e os procedimentos de regularização e concessão de benefícios. Em caso de dúvidas, o INSS disponibiliza o telefone 135. Acompanhe as explicações!