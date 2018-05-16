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INSS muda pedidos de aposentadoria por idade e salário-maternidade

Os benefícios poderão ser solicitados no site do instituto - www.inss.gov.br - ou pelo telefone 135

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 16:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 mai 2018 às 16:24
A partir da próxima segunda-feira (21), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixará de agendar atendimento presencial para pedidos de aposentadoria por idade e salário-maternidade. Os dois benefícios só poderão ser solicitados por telefone ou internet.
Os benefícios poderão ser solicitados no site do instituto - www.inss.gov.br - ou pelo telefone 135. O segurado receberá um número de protocolo e só será chamado a uma agência do INSS em casos excepcionais, como na falta de documentos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a gerente executiva do INSS-ES, Rose Tristão, detalha as mudanças. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Rose Tristão - 16-05-18.mp3

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