INSS muda pedidos de aposentadoria por idade e salário-maternidade

A partir da próxima segunda-feira (21), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixará de agendar atendimento presencial para pedidos de aposentadoria por idade e salário-maternidade. Os dois benefícios só poderão ser solicitados por telefone ou internet.

Os benefícios poderão ser solicitados no site do instituto - www.inss.gov.br - ou pelo telefone 135. O segurado receberá um número de protocolo e só será chamado a uma agência do INSS em casos excepcionais, como na falta de documentos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a gerente executiva do INSS-ES, Rose Tristão, detalha as mudanças. Confira!