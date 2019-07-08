Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • INSS fará revisão de mais de 300 mil benefícios de auxílio-doença
PENTE-FINO

INSS fará revisão de mais de 300 mil benefícios de auxílio-doença

Ouça a entrevista com a subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, Karina Argolo

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 12:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jul 2019 às 12:12
O governo federal publicou novas regras para a revisão de benefícios da previdência. A lei de combate às fraudes previdenciárias, como se convencionou chamar a (lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019), instituiu o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade (Programa Especial), e o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, (Programa de Revisão). Em entrevista à rádio CBN Vitória, a subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, Karina Argolo, destaca que o pente-fino começa neste segundo semestre e as primeiras revisões vão ocorrer em cerca de 300 mil benefícios de auxílio-doença de pessoas que não realizaram perícia nos últimos seis meses e que não tem prazo para cessação. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra. Karina Argolo - 08-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudo interdisciplinar: 4 dicas para turbinar a preparação para o Enem e vestibulares
Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares
Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados