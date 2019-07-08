INSS fará revisão de mais de 300 mil benefícios de auxílio-doença

O governo federal publicou novas regras para a revisão de benefícios da previdência. A lei de combate às fraudes previdenciárias, como se convencionou chamar a (lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019), instituiu o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade (Programa Especial), e o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, (Programa de Revisão). Em entrevista à rádio CBN Vitória, a subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, Karina Argolo, destaca que o pente-fino começa neste segundo semestre e as primeiras revisões vão ocorrer em cerca de 300 mil benefícios de auxílio-doença de pessoas que não realizaram perícia nos últimos seis meses e que não tem prazo para cessação.