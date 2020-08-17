INSS começa a receber documentos de segurados em meio à pandemia

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a oferecer a partir desta segunda-feira (17), um novo serviço para receber documentos nas agências de todo o país. O projeto chamado "Exigência Expressa" possibilita que os segurados entreguem a documentação que falta para concluir a análise de seu requerimento. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente da agência do INSS em Vitória, Melânia Marques, explica o processo.

Na quinta (13) foi iniciado o agendamento do serviço e a primeira data em que as urnas estarão disponíveis para receber os documentos é esta segunda (17). O agendamento é pelo telefone 135, site do INSS ou aplicativo Meu INSS. A documentação poderá ser entregue de segunda a sexta-feira pela manhã. Com atendimento presencial suspenso desde meados de março, as agências do INSS devem ser reabertas em 24 de agosto. Ouça!