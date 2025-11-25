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INSS começa a exigir biometria para novos pedidos de benefícios

Quem explica é a gerente da Agência da Previdência Social de Vitória, Melânia Marques

Publicado em 25 de Novembro de 2025 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 nov 2025 às 10:41
Previdência Social, INSS
Previdência Social, INSS Crédito: Divulgação/Governo federal
A exigência da biometria começou a valer desde a última sexta-feira (21) para novos pedidos de benefícios junto ao Instituto Nacional de Previdência Social (INSS). Segundo o Instituto, a exigência cumpre o Decreto Nº 12.561 – regulamenta o art. 1º da Lei nº 15.077 – e tem o objetivo de fortalecer o combate a fraudes, proteger os dados dos cidadãos e garantir que os recursos cheguem a quem realmente tem direito. A partir de agora, a pessoa que quiser solicitar qualquer tipo de benefício junto ao órgão, como é o caso da aposentadoria, precisará, então, ter cadastro biométrico. Segundo o INSS, nesta primeira fase, serão aceitas as biometrias da Carteira de Identidade Nacional (CIN), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do Título de Eleitor.
E para quem já recebe benefício? Segundo o Instituto, "é importante destacar que, no momento, a exigência é para os novos pedidos que serão feitos ao INSS. Para quem já recebe, a implementação será gradual e não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. "Quem já é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata", explica. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente da Agência da Previdência Social (APS) Vitória do INSS, Melânia Marques, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Melânia Marques - 25-11-25.mp3
E para quem já recebe benefício?
É importante destacar que, no momento, a exigência é para os novos pedidos que serão feitos ao INSS. Para quem já recebe, a implementação será gradual e não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. Quem já é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata.
Caso seja identificada a necessidade de atualização biométrica, o cidadão será comunicado individualmente e com antecedência para providenciar a CIN, sem qualquer impacto no recebimento do seu pagamento.
Quem está dispensado da obrigatoriedade?
A regulamentação também prevê situações específicas em que a exigência será dispensada, garantindo a inclusão de todos.
Enquanto o poder público não oferecer alternativas para o público abaixo:
• Pessoas com mais de 80 anos;
• Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação);
• Moradores de áreas de difícil acesso (como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco);
• Migrantes, refugiados e apátridas;
• Residentes no exterior.
Temporariamente, para quem solicitar os seguintes benefícios até 30 de abril de 2026:
• Pessoas que requererem salário maternidade;
• Pessoas que requererem benefício por incapacidade temporária;
• Pessoas que requererem pensão por morte;
Entenda o cronograma para o INSS:
• A partir de 21 de novembro de 2025: Qualquer novo pedido de benefício ao INSS exigirá que o cidadão possua um cadastro biométrico. Nesta primeira fase, serão aceitas as biometrias da Carteira de Identidade Nacional (CIN), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do Título de Eleitor.
• A partir de 1º de maio de 2026: Quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos (CIN, CNH ou TSE) precisará emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) para dar andamento ao pedido. Para quem já tem biometria, nada muda.
• A partir de 1º de janeiro de 2028: A CIN se tornará o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e manutenções de benefícios no INSS, unificando e simplificando a identificação.
A medida visa modernizar o sistema, oferecendo mais segurança e agilidade para todos os cidadãos.
[fonte: INSS]

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