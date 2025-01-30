INSS alerta que prova de vida não foi suspensa; saiba como funciona

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem alertado a aposentados, pensionistas ou pessoas que recebem algum benefício do governo, que a prova de vida não está suspensa em 2025. Segundo a autarquia, só não é necessário o comparecimento nas agências da Previdência para a comprovação. O INSS informa que a prova de vida segue “obrigatória e ocorre todo ano como estabelecido na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991”.

Segundo órgão, o que houve em janeiro de 2023 foi uma mudança na forma de fazer a comprovação de vida. O INSS é responsável por fazer o cruzamento de dados com bases governamentais para checar a condição do beneficiário. Ou seja, não é necessário a pessoa ir ao banco ou ao INSS para comprovar que está viva; o cruzamento de dados será suficiente. Não haverá bloqueio de benefícios por falta de prova de vida. Uma nova portaria foi publicada prorrogando a suspensão de bloqueios. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente da Agência do INSS em Vitória, Melânia Marques, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!