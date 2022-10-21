Inscritos no Nota Vitória podem ter desconto no IPTU a partir do próximo dia 1°

É possível conseguir desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do próximo ano, por meio do programa Nota Vitória. Mas, os contribuintes cadastrados no programa devem ficar atentos ao prazo, já que a solicitação para ter direito ao benefício precisa ser feita do dia 1º ao 30 de novembro deste ano. Quem recebe a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) tem direito a um crédito de 30% do Imposto Sobre Serviço (ISS) pago, que pode ser utilizado no abatimento do valor a pagar no IPTU.