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Focas

Inscrições para o 27° curso de Residência da Rede Gazeta abrem nesta quinta (18)

Ouça a entrevista com Eduardo Fachetti, gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta e coordenador do curso

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 13:06

Gabriela Martins

Gabriela Martins

Publicado em 

16 jul 2024 às 13:06
Carol Prado, do g1
Carol Prado, do g1 Crédito: Celso Tavares/Divulgação
Que rufem os tambores! A 27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo está chegando e, com ela, novidades para a turma de 10 alunos residentes que, entre agosto e novembro, vão mergulhar no dia a dia da produção de conteúdo da Rede Gazeta.
Neste ano, a Residência vai produzir, pela primeira vez, um programa especial para a TV Gazeta. A previsão é que o material vá ao ar em dezembro.
No dia 18 de julho, quinta-feira, a Rede Gazeta lança oficialmente o curso deste ano. A repórter de Pop&Arte do portal g1, Carol Prado, é a convidada para a palestra de lançamento, que tem como tema “Como o jornalismo dialoga com os jovens?”. Acompanhe a conversa com o gerente de relações institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, e saiba como participar!
Entrevista Gabriela Martins - Eduardo Fachetti - 16-07-24

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