Inscrições para o 27° curso de Residência da Rede Gazeta abrem nesta quinta (18)

Que rufem os tambores! A 27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo está chegando e, com ela, novidades para a turma de 10 alunos residentes que, entre agosto e novembro, vão mergulhar no dia a dia da produção de conteúdo da Rede Gazeta.
Neste ano, a Residência vai produzir, pela primeira vez, um programa especial para a TV Gazeta. A previsão é que o material vá ao ar em dezembro.
No dia 18 de julho, quinta-feira, a Rede Gazeta lança oficialmente o curso deste ano. A repórter de Pop&Arte do portal g1, Carol Prado, é a convidada para a palestra de lançamento, que tem como tema “Como o jornalismo dialoga com os jovens?”. Acompanhe a conversa com o gerente de relações institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, e saiba como participar!
Entrevista Gabriela Martins - Eduardo Fachetti - 16-07-24