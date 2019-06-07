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Inscrições para Curso de Residência terminam segunda-feira (10)

Acompanhe detalhes sobre a residência e como participar do processo

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 12:14

Publicado em 

07 jun 2019 às 12:14
Palestras, aulas de jornalismo, entrevistas coletivas, visitas técnicas e acompanhamento diário da produção de notícias fazem parte da programação do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.
 
Podem participar profissionais de qualquer curso superior que tenham se formado em 2018 ou que venham a se formar até o final de 2019, como explica em entrevista à CBN, a jornalista Ana Laura Nahas, coordenação do Curso de Residência. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Laura Nahas - 07-06-19
 
O processo seletivo será feito em três etapas, de acordo com o calendário a seguir. As inscrições podem ser feitas no site www.gazetaonline.com.br/residencia  até a próxima segunda-feira (10). 
PRIMEIRA ETAPA | 12/06/2019
Prova objetiva online de conhecimentos gerais e jornalísticos e de língua portuguesa . Serão aprovados todos os candidatos que acertarem 50% ou mais da prova.
 
A prova estará disponível exclusivamente no dia 12/06/2019, das 8h às 9h30. Os inscritos receberão da coordenação do curso todas as informações necessárias para acessar a prova.
2019-06-13T00:00:00.000Z
Resultado da prova objetiva com publicação da lista dos selecionados para a segunda etapa.
SEGUNDA ETAPA | 17/06/2019
Prova presencial de produção de texto jornalístico, na sede da Rede Gazeta (Rua Chafic Murad, 902, Monte Belo, Vitória, Espírito Santo).
 
Gravação de um vídeo de até 1 minuto de duração, respondendo à pergunta“Por que você quer fazer a Residência?”. Toda a estrutura para o vídeo será fornecida pelo curso.
2019-06-24T00:00:00.000Z
Resultado da prova de produção de texto com publicação da lista dos selecionados para a terceira etapa.
TERCEIRA ETAPA | 25/06/2019 a 28/06/2019
Entrevistas e análise dos currículos enviados juntamente com a ficha de inscrição.
 
Os candidatos de fora do Espírito Santo podem fazer a entrevista por Skype. As informações serão fornecidas posteriormente pela coordenação do curso.
RESULTADO FINAL | 01/07/2019
Resultado final dos selecionados.
O Curso de Residência será realizado entre os dias 8 de julho e 4 de setembro.

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