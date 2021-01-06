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Censo vacinal

Inquérito vai investigar cadernetas de 23 mil crianças no país

Serão 23 mil crianças envolvidas no censo, de 20 capitais brasileiras. A coleta dos dados vai deste mês de janeiro até 30 de março e os resultados preliminares devem ser divulgados em junho

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 14:08

Publicado em 

06 jan 2021 às 14:08
Após 14 anos, o Ministério da Saúde vai realizar um novo censo de cobertura vacinal no Brasil. O alerta para a realização do inquérito foi dado em 2016, com a queda de cobertura de vacinas no país, e teve seu estopim em 2020, quando nenhuma das 15 vacinas atingiu a meta. Em entrevista à CBN Vitória, a epidemiologista Carla Domingues, coordenadora do novo inquérito de cobertura vacinal, explica como o censo vai funcionar. Acompanhe!
Segundo a epidemiologista, a cobertura vacinal é sempre traçada através de estimativas, já que não existe um sistema unificado de registro de crianças vacinadas. Portanto, o objetivo do inquérito é fotografar a caderneta e traçar uma estimativa real. Serão 23 mil crianças envolvidas no censo, de 20 capitais brasileiras. A coleta dos dados vai deste mês de janeiro até 30 de março e os resultados preliminares devem ser divulgados em junho.
Carla explica que a possibilidade de ter uma estimativa real de cobertura vacinal e fotografar as cadernetas também vai solucionar falhas na questão de registro infantil, já que para o ministério, cada vez que você tem uma nova caderneta, a pessoa é tratada como duas. Além da possibilidade de saber, com mais detalhes, os locais com baixa cobertura vacinal e o porquê os pais não vacinaram os filhos, seja por problemas operacionais ou medo de efeitos adversos ou fake news em torno das vacinas.
 

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