Inquérito vai investigar cadernetas de 23 mil crianças no país

Após 14 anos, o Ministério da Saúde vai realizar um novo censo de cobertura vacinal no Brasil. O alerta para a realização do inquérito foi dado em 2016, com a queda de cobertura de vacinas no país, e teve seu estopim em 2020, quando nenhuma das 15 vacinas atingiu a meta. Em entrevista à CBN Vitória, a epidemiologista Carla Domingues, coordenadora do novo inquérito de cobertura vacinal, explica como o censo vai funcionar. Acompanhe!

Segundo a epidemiologista, a cobertura vacinal é sempre traçada através de estimativas, já que não existe um sistema unificado de registro de crianças vacinadas. Portanto, o objetivo do inquérito é fotografar a caderneta e traçar uma estimativa real. Serão 23 mil crianças envolvidas no censo, de 20 capitais brasileiras. A coleta dos dados vai deste mês de janeiro até 30 de março e os resultados preliminares devem ser divulgados em junho.