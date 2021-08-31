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Visitas domiciliares

Inquérito sorológico vai testar moradores de Vila Velha para a Covid-19

Cerca de 850 residências devem receber a visita dos pesquisadores no município. Ouça a entrevista com a gerente da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Fabiana Turino

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:35

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

31 ago 2021 às 17:35
Prefeitura de Vila Velha (PMVV)
Prefeitura de Vila Velha (PMVV) Crédito: Vitor Jubini
A prefeitura de Vila Velha iniciou, nesta segunda-feira (30), a segunda etapa do inquérito sorológico, realizado pelo Ministério da Saúde, com o projeto Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil (PrevCov). Cerca de 850 residências devem receber as visitas dos profissionais de laboratório. Eles irão realizar a coleta de sangue dos moradores que desejarem participar da pesquisa para teste de Covid-19 e outras análises na Fiocruz. Para detalhar a pesquisa, a entrevistada do CBN Cotidiano foi a gerente da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Fabiana Turino. Acompanhe as explicações!
Entrevista - Lucas Valadão - Fabiana Turino - 31-08-21.mp3

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