Inquérito sorológico vai testar moradores de Vila Velha para a Covid-19

A prefeitura de Vila Velha iniciou, nesta segunda-feira (30), a segunda etapa do inquérito sorológico, realizado pelo Ministério da Saúde, com o projeto Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil (PrevCov). Cerca de 850 residências devem receber as visitas dos profissionais de laboratório. Eles irão realizar a coleta de sangue dos moradores que desejarem participar da pesquisa para teste de Covid-19 e outras análises na Fiocruz. Para detalhar a pesquisa, a entrevistada do CBN Cotidiano foi a gerente da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Fabiana Turino. Acompanhe as explicações!