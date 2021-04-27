Inquérito analisa cadernetas de vacinação de crianças em Vitória

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está na coordenação local de um inquérito de cobertura vacinal com crianças nascidas em 2017 e residentes em Vitória. A professora do Departamento de Serviço Social da Ufes, Adriana Ilha da Silva, doutora em Política Social e que atua no Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, assessora do Inquérito Vacinal nas Capitais Brasileiras em Vitória/ES, explica o trabalho. A coordenação geral é da professora e doutora Ethel Maciel.

A pesquisa estimará as coberturas vacinais relativas à BCG, hepatite B, poliomielite, pentavalente, rotavirus humano, febre amarela, meningocócica C conjugada, pneumocócica 10 valente conjugada, influenza, hepatite A, tríplice viral, varicela e reforço para DPT e poliomielite.

O inquérito foi iniciado em novembro e desde o início de dezembro estão sendo entrevistadas famílias selecionadas. Adriana explica, por exemplo, que há uma maior dificuldade de acesso às informações em áreas nobres da capital, como Praia do Canto. Um entrevistador da Sociedade para o Desenvolvimento da Pesquisa Científica (SCIENCE) fotografa a caderneta de vacinação da criança para identificar as vacinas que as crianças já receberam ou não. Esses profissionais utilizam crachá, uniforme e equipamentos de proteção individual, em virtude da pandemia da covid-19.

A partir dos resultados dos estudos, o Ministério da Saúde não só vai poder definir novas estratégias, mas ter uma contextualização, uma cartografia das crianças que estão vacinadas e qual tipo de vacina elas tomaram.