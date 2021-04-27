Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Inquérito analisa cadernetas de vacinação de crianças em Vitória
SAÚDE

Inquérito analisa cadernetas de vacinação de crianças em Vitória

A pesquisa estimará as coberturas vacinais relativas à BCG, hepatite B, poliomielite, pentavalente, rotavirus humano, febre amarela, meningocócica C conjugada, pneumocócica 10 valente conjugada, influenza, hepatite A, tríplice viral, varicela e reforço para DPT e poliomielite

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 10:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 abr 2021 às 10:31
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está na coordenação local de um inquérito de cobertura vacinal com crianças nascidas em 2017 e residentes em Vitória. A professora do Departamento de Serviço Social da Ufes, Adriana Ilha da Silva, doutora em Política Social e que atua no Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, assessora do Inquérito Vacinal nas Capitais Brasileiras em Vitória/ES, explica o trabalho. A coordenação geral é da professora e doutora Ethel Maciel.
A pesquisa estimará as coberturas vacinais relativas à BCG, hepatite B, poliomielite, pentavalente, rotavirus humano, febre amarela, meningocócica C conjugada, pneumocócica 10 valente conjugada, influenza, hepatite A, tríplice viral, varicela e reforço para DPT e poliomielite.
 
O inquérito foi iniciado em novembro e desde o início de dezembro estão sendo entrevistadas famílias selecionadas. Adriana explica, por exemplo, que há uma maior dificuldade de acesso às informações em áreas nobres da capital, como Praia do Canto. Um entrevistador da Sociedade para o Desenvolvimento da Pesquisa Científica (SCIENCE) fotografa a caderneta de vacinação da criança para identificar as vacinas que as crianças já receberam ou não. Esses profissionais utilizam crachá, uniforme e equipamentos de proteção individual, em virtude da pandemia da covid-19.
A partir dos resultados dos estudos, o Ministério da Saúde não só vai poder definir novas estratégias, mas ter uma contextualização, uma cartografia das crianças que estão vacinadas e qual tipo de vacina elas tomaram.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Adriana Ilha da Silva - 27-04-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados