“Inocência Violada”: livro traz histórias reais de violência sexual contra crianças

As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos Crédito: Shutterstock

Quatro mulheres que atuam na área da segurança, em um trabalho conjunto de três anos de investigação e análise de casos, escreveram um livro sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A obra, chamada "Inocência Violada", apresenta histórias de fatos criminosos reais que as autoras, todas especialistas em ocorrências desta natureza, tiveram conhecimento enquanto atuavam na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

O enredo, que propositalmente mistura realidade e ficção, traz uma coletânea de crônicas sensíveis e busca chamar a atenção para um tema urgente e de reflexão obrigatória. Em entrevista à CBN Vitória, duas das escritoras, Maria Aparecida Rasseli Sfalsini e Arcangela Pivetta dos Santos, falam sobre o livro e a importância de se destrinchar essas histórias e conhecer sinais de violência. Acompanhe!

O objetivo de misturar realidade e ficção é proteger seus personagens, sem identificação de vítimas, autores, épocas e locais. O tema é tratado com uma linguagem simples. A ideia é ser de fácil entendimento para toda a população ou, ao menos, à maior parte dela. Ao longo de suas 145 páginas, são revelados importantes sinais e riscos que uma vítima pode correr. As autoras também analisam os possíveis motivos que levaram a este tipo de violência, a partir do perfil do predador ou abusador sexual – geralmente pessoas acima de qualquer suspeita.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz -Maria Aparecida Rasseli Sfalsini e Arcangela Pivetta dos Santos, - 30-09-21.mp3

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Inocência Violada”

Autoras: Maria Aparecida Rasseli Sfalsini, Marta Silva Vieira da Costa, Arcangela Pivetta dos Santos e Ariane Rasseli Sfalsini

Data: 30 de setembro de 2021

Horário: das 16 às 21 horas