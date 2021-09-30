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Violência Infantil

“Inocência Violada”: livro traz histórias reais de violência sexual contra crianças

Ouça entrevista com duas das autoras, Maria Aparecida Rasseli Sfalsini e Arcangela Pivetta dos Santos

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 set 2021 às 11:51
As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos
As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos Crédito: Shutterstock
Quatro mulheres que atuam na área da segurança, em um trabalho conjunto de três anos de investigação e análise de casos, escreveram um livro sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A obra, chamada "Inocência Violada", apresenta histórias de fatos criminosos reais que as autoras, todas especialistas em ocorrências desta natureza, tiveram conhecimento enquanto atuavam na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.
O enredo, que propositalmente mistura realidade e ficção, traz uma coletânea de crônicas sensíveis e busca chamar a atenção para um tema urgente e de reflexão obrigatória. Em entrevista à CBN Vitória, duas das escritoras, Maria Aparecida Rasseli Sfalsini e Arcangela Pivetta dos Santos, falam sobre o livro e a importância de se destrinchar essas histórias e conhecer sinais de violência. Acompanhe!
O objetivo de misturar realidade e ficção é proteger seus personagens, sem identificação de vítimas, autores, épocas e locais. O tema é tratado com uma linguagem simples. A ideia é ser de fácil entendimento para toda a população ou, ao menos, à maior parte dela. Ao longo de suas 145 páginas, são revelados importantes sinais e riscos que uma vítima pode correr. As autoras também analisam os possíveis motivos que levaram a este tipo de violência, a partir do perfil do predador ou abusador sexual – geralmente pessoas acima de qualquer suspeita.
Entrevista - Fernanda Queiroz -Maria Aparecida Rasseli Sfalsini e Arcangela Pivetta dos Santos, - 30-09-21.mp3
SERVIÇO:
Lançamento do livro “Inocência Violada”
Autoras: Maria Aparecida Rasseli Sfalsini, Marta Silva Vieira da Costa, Arcangela Pivetta dos Santos e Ariane Rasseli Sfalsini
Data: 30 de setembro de 2021
Horário: das 16 às 21 horas
Local: Sindicato dos Delegados de Polícia do Espírito Santo, SINDEPES-ES. Rua Aluísio Simões, 570, Bento Ferreira, Vitória.

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