Inmetro traz dicas de segurança na compra de material escolar

Estamos no início de mais um ano, e com ele, chega a necessidade de adquirir material escolar para o novo ano letivo. No ato da compra, é necessário ficar atento para comprar somente produtos regulamentados, que não ofereçam riscos à saúde das crianças e sejam indicados para a faixa etária correta. Além disso, deve-se evitar comprar no mercado informal porque não há garantia de procedência. Pensando nisso, a CBN Vitória conversou com Millene Cleto da Fonseca, pesquisadora do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e responsável pela regulamentação de artigos escolares. Segundo o Inmetro, atualmente, 25 artigos escolares estão abarcados pelo regulamento do Instituto e ostentam o Selo de Identificação da Conformidade. Entre outros requisitos, alguns pontos verificados nos produtos são a presença de substâncias tóxicas em itens que possam ser levados à boca ou com risco de serem ingeridos ou inalados; bordas cortantes; e pontas perigosas. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Millene Cleto da Fonseca - 13-01-20
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Caso o consumidor encontre produtos escolares sem o selo de conformidade em alguma loja, pode denunciar essa ocorrência à ouvidoria do Inmetro pelo telefone gratuito 0800 285 1818, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 17h, ou no site do Inmetro.
Confira a lista de produtos regulamentados pelo Inmetro:
• Apontador;
• Borracha e Ponteira de borracha;
• Caneta esferográfica/roller/gel;
• Caneta hidrográfica (hidrocor);
• Giz de cera;
• Lápis (preto ou grafite);
• Lápis de cor;
• Lapiseira;
• Marcador de texto;
• Cola (líquida ou sólida);
• Corretor Adesivo;
• Corretor em Tinta;
• Compasso;
• Curva francesa;
• Esquadro;
• Normógrafo;
• Régua;
• Transferidor;
• Estojo;
• Massa de modelar;
• Massa plástica;
• Merendeira/lancheira com ou sem seus acessórios;
• Pasta com aba elástica;
• Tesoura de ponta redonda;
• Tinta (guache, nanquim, pintura a dedo plástica, aquarela).