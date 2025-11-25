Inmet emite alerta de tempestade com grau de perigo para o Espírito Santo

Tempo em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Conforme informado pela Defesa Civil do Espírito Santo, no final desta terça-feira (25) e começo da madrugada de quarta (26), o Espírito Santo deve ser atingido por um grande volume de chuva, descargas elétricas frequentes e vento intenso, principalmente a Região Serrana, Grande Vitória e metade da Norte.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil Estadual, falou sobre o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para essas tempestades. Ele explica que o maior risco é a concentração de chuvas intensas em curto período, podendo gerar acumulados perigosos. É essencial entender as orientações de segurança e os riscos de alagamentos e deslizamentos. Ouça a conversa completa!

A Defesa Civil orienta que os capixabas permaneçam atentos e adotem medidas de segurança em caso de risco. Para receber avisos e alertas da Defesa Civil, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp (61) 2034-4611 e seguir as instruções.