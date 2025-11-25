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Alerta!

Inmet emite alerta de tempestade com grau de perigo para o Espírito Santo

Acompanhe a entrevista com o meteorologista da Defesa Civil Estadual, Mauro Bernasconi

Publicado em 25 de Novembro de 2025 às 17:14

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

25 nov 2025 às 17:14
Moradores de Vitória têm enfrentado dias frios com tempo coberto nos últimos dias
Tempo em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Conforme informado pela Defesa Civil do Espírito Santo, no final desta terça-feira (25) e começo da madrugada de quarta (26), o Espírito Santo deve ser atingido por um grande volume de chuva, descargas elétricas frequentes e vento intenso, principalmente a Região Serrana, Grande Vitória e metade da Norte.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil Estadual, falou sobre o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para essas tempestades. Ele explica que o maior risco é a concentração de chuvas intensas em curto período, podendo gerar acumulados perigosos. É essencial entender as orientações de segurança e os riscos de alagamentos e deslizamentos. Ouça a conversa completa!
A Defesa Civil orienta que os capixabas permaneçam atentos e adotem medidas de segurança em caso de risco. Para receber avisos e alertas da Defesa Civil, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp (61) 2034-4611 e seguir as instruções.
Entrevista Diony Silva - Mauro Bernasconi - 25-11-25

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