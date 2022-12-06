Início do funcionamento do Aquaviário fica para 2023; secretário explica

Nas últimas semanas foi destaque a notícia de que o governo do Espírito Santo adiou o prazo para o início do funcionamento do sistema aquaviário para o primeiro trimestre de 2023, ou seja até março do próximo ano. A previsão era de início do funcionamento em até o fim do ano. Agora, de acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a operação vai começar em março de 2023 nas estações Porto de Santana (Cariacica), Prainha (Vila Velha) e Praça do Papa (Vitória). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 06-12-22.mp3
Operação
As linhas sairão das estações de Porto de Santana até a Prainha e da Prainha até Porto de Santana, passando por Vitória. Com a operação completa, as saídas vão acontecer a cada 25 minutos, de segunda a sexta-feira, das 06h30 da manhã até as 20h30; aos sábados das 08h às 18h horas e aos domingos das 09h às 15h.
A tarifa para utilizar o sistema aquaviário será a mesma do Sistema Transcol e o pagamento via CartãoGV. Os benefícios de gratuidade e passe escolar vigentes no sistema Transcol também valem para o sistema aquaviário. A operação do aquaviário também seguirá o mesmo modelo de regras do Transcol para conexão temporal com os coletivos que passam nos pontos de ônibus próximos às estações.