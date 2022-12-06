Início do funcionamento do Aquaviário fica para 2023; secretário explica

Barco para o aquaviário da Grande Vitória Crédito: Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

Nas últimas semanas foi destaque a notícia de que o governo do Espírito Santo adiou o prazo para o início do funcionamento do sistema aquaviário para o primeiro trimestre de 2023, ou seja até março do próximo ano. A previsão era de início do funcionamento em até o fim do ano. Agora, de acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a operação vai começar em março de 2023 nas estações Porto de Santana (Cariacica), Prainha (Vila Velha) e Praça do Papa (Vitória). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Operação

As linhas sairão das estações de Porto de Santana até a Prainha e da Prainha até Porto de Santana, passando por Vitória. Com a operação completa, as saídas vão acontecer a cada 25 minutos, de segunda a sexta-feira, das 06h30 da manhã até as 20h30; aos sábados das 08h às 18h horas e aos domingos das 09h às 15h.