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Início de verão com altas temperaturas no ES

Nesta sexta-feira o ar continua mais quente e seco sobre o Espirito Santo, mantendo todo o estado com pouca nebulosidade e sol mais forte desde as primeiras horas do dia, inclusive nas praias

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 18:15

Publicado em 

20 dez 2018 às 18:15
O verão começa, oficialmente, nesta sexta-feira (21) às 20h23, horário de Brasília. Mas até lá o tempo aberto deve permanecer no Estado. E já para detalhar como ficará a situação dos termômetros capixabas convidamos a Coordenadora de comunicação do Instituto Climatempo, Angela Ruiz para detalhar esse cenário. Ela explica que nesta sexta-feira o ar continua mais quente e seco sobre o Espirito Santo, mantendo todo o estado com pouca nebulosidade e sol mais forte desde as primeiras horas do dia, inclusive nas praias. Confira!
Entrevista - John Gomes - Angela Ruiz - 20-12-18.mp3

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