Início de verão com altas temperaturas no ES

O verão começa, oficialmente, nesta sexta-feira (21) às 20h23, horário de Brasília. Mas até lá o tempo aberto deve permanecer no Estado. E já para detalhar como ficará a situação dos termômetros capixabas convidamos a Coordenadora de comunicação do Instituto Climatempo, Angela Ruiz para detalhar esse cenário. Ela explica que nesta sexta-feira o ar continua mais quente e seco sobre o Espirito Santo, mantendo todo o estado com pouca nebulosidade e sol mais forte desde as primeiras horas do dia, inclusive nas praias. Confira!