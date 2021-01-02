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Desafios da hotelaria

Início de 2021 será decisivo para setor de hotéis do ES, diz ABIH

O entrevistado é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no ES (ABIH-ES), Gustavo Aride Guimarães

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 12:21

Publicado em 

02 jan 2021 às 12:21
Quarto de hotel Crédito: Pixabay
O setor de hotelaria foi um dos mais afetados pela pandemia. Os hotéis tiveram que se adaptar para atender todas as medidas de biossegurança contra o coronavírus, mas mesmo assim, lidaram com quartos vazios e retração do setor em 2020. Com a pandemia adentrando 2021, permanecem os desafios da hotelaria neste ano que começa. É sobre eles que conversamos com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), Gustavo Aride Guimarães. Ouça!
Ele conta que comparando os meses de abril a dezembro de 2020 com o mesmo período de 2019, o setor capixaba teve uma queda de 62%.
Entrevista - Patricia Vallim - Gustavo Guimarães - 14.16s - 02-01-21
O presidente ainda contextualiza que, diante desse número, o mês de janeiro de 2021 será decisivo para muitas empresas do setor de hotéis se manterem abertos. 
 

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