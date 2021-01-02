Início de 2021 será decisivo para setor de hotéis do ES, diz ABIH

O setor de hotelaria foi um dos mais afetados pela pandemia. Os hotéis tiveram que se adaptar para atender todas as medidas de biossegurança contra o coronavírus, mas mesmo assim, lidaram com quartos vazios e retração do setor em 2020. Com a pandemia adentrando 2021, permanecem os desafios da hotelaria neste ano que começa. É sobre eles que conversamos com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), Gustavo Aride Guimarães. Ouça!