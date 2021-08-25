Iniciativa quer transformar Prainha de Vila Velha em distrito criativo

Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

Está em discussão, em Vila Velha, a criação de um distrito criativo na Prainha. A intenção é transformar o local em um centro geográfico e organizacional de artes e ofertas culturais para atrair criatividade e inovação, com incentivo à cultura, gastronomia e o artesanato, atraindo clientes e empresas culturais e criativas. Em uma reunião ocorrida na última segunda-feira (23), o assunto foi tratado com a comunidade, como explicou em entrevista à CBN Vitória o secretário municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Junior.

A proposta foi apresentada pelo representante do Grupo Vila Velha Criativa, criado em 2017, e conta com 78 participantes da sociedade civil, com o objetivo de propor ações à prefeitura e ao legislativo municipal, para o desenvolvimento da cultura, economia criativa e preservação ambiental. “Discutimos com a população uma minuta de um decreto que torna possível transformar o sítio histórico em foco nacional e internacional, aumentando a geração de emprego e renda da cidade por meio do turismo”, explica o secretário.

Caso o Distrito Criativo da Prainha seja criado, a cidade poderá se candidatar para pertencer à Rede Mundial de Cidades Criativas, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com base em regulamentação própria da instituição e da futura Rede Brasileira de Cidades Criativas, que está sendo criada pelo Ministério do Turismo (MTur) do Governo Federal. A Rede é composta por 246 cidades, de mais de 80 Estados-membros da UNESCO, sendo que o Brasil possui apenas 10 municípios dos 5.470 existentes no país.