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Em Vitória

Iniciadas obras para conter rochas na Pedra da Cebola

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Obras, Gustavo Perin

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 abr 2023 às 11:09
Pedras que ameaçam cair, no Parque da Cebola, em Vitória
Pedras que ameaçam cair, no Parque da Cebola, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A prefeitura de Vitória iniciou as obras para conter uma estrutura rochosa no Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia, que corre risco de desabar, segundo relatório feito pela Defesa Civil do município. Segundo a administração municipal, o trabalho deve ser concluído em 180 dias. De acordo com o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, os trabalhadores de contenção vão acontecer não somente na Pedra da Cebola, mas também em todos os 77 pontos monitorados pela prefeitura com risco alto. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário detalha o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Perim - 10-04-23.mp3

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