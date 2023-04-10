Iniciadas obras para conter rochas na Pedra da Cebola

A prefeitura de Vitória iniciou as obras para conter uma estrutura rochosa no Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia, que corre risco de desabar, segundo relatório feito pela Defesa Civil do município. Segundo a administração municipal, o trabalho deve ser concluído em 180 dias. De acordo com o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, os trabalhadores de contenção vão acontecer não somente na Pedra da Cebola, mas também em todos os 77 pontos monitorados pela prefeitura com risco alto. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário detalha o assunto.