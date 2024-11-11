Iniciada transição de governo na Serra; saiba como funciona o processo

O futuro prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), anunciou que sua equipe de transição de governo será coordenada pelo atual diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e professor da Universidade Vila Velha (UVV), Pablo Lira. De acordo com o coordenador, o objetivo da equipe é viabilizar a continuidade de grandes realizações e acelerar ainda mais o desenvolvimento serrano. O coordenador da equipe de transição, que é doutor em Geografia e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), também coordenou a construção do plano de governo do candidato à Prefeitura de Vitória pelo PSDB, Luiz Paulo Vellozo Lucas e colaborou com os planos de Arnaldinho Borgo (Podemos), prefeito reeleito em Vila Velha, e do próprio Weverson Meireles. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador explica detalhes de como funciona e a importância de um processo de transição. Ouça a conversa completa!