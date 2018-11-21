Ingressos para o Sambão do Povo começam a ser vendidos nesta quinta

Os ingressos para os foliões que querem curtir o Carnaval de Vitória de 2019 começam a ser vendidos nesta quinta-feira (22). No ano que vem, o carnaval capixaba será realizado nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Estarão disponíveis ingressos para arquibancada, sendo que a compra acontece somente pela internet; e a comercialização de mesas e camarotes diretamente no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara. Confira mais detalhes em uma entrevista com o diretor da Ecos Eventos, empresa responsável pela organização do Carnaval de Vitória, Raimundo Nonato.