Informações falsas sobre paradeiro de Jonas Amaral serão investigadas

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o delegado José Maria Martins Simão, responsável pela Delegacia de Polícia de Dores do Rio Preto, afirma que a polícia irá investigar informações falsas que possam ter atrapalhado a procura por Jonas Amaral, responsável por espancar e torturar a namorada Jane Cherubim, durante o carnaval deste ano.

O corpo encontrado no último sábado (23), supostamente de Jonas Amaral, só será liberado em aproximadamente 30 dias, após confirmação da identidade por DNA.

O caso de Jane Cherubim, agredida pelo então namorado, foi destaque na edição de ontem no programa Fantástico, da TV Globo. O crime no dia 4 de março de 2019, no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, interior do Estado. Após discutir com Jane por conta de uma foto, Jonas levou a vendedora para uma estrada e a agrediu. Ela foi salva pelos irmãos, que a encontraram desacordada.

Já Jonas Amaral, acusado de tentativa de feminicídio, ficou foragido por 19 dias e foi encontrado morto em uma mata próxima ao local do crime. Segundo a polícia, a investigação segue a linha de suicídio. Confira a entrevista.