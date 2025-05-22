Influenza já matou 25 pessoas somente este ano no ES

Gripe, nariz entupido Crédito: Pixabay

Os casos de síndrome respiratória aguda grave estão aumentando em todo o país. Divulgado nas últimas semanas, o novo Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta para uma ascensão das hospitalizações por influenza em muitas regiões do país, chegando a níveis de moderados a altos de incidência pelo Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto - 22-05-25.mp3

DADOS DO ES:

* Dados de óbitos de SRAG por Influenza (incluindo todas as influenzas)

2025

- Óbitos: 25

- Faixa etária

0 a 04 anos: não há óbitos

05 a 11 anos: não há óbitos

12 a 17 anos : não há óbitos

18 a 59 anos: 07 óbitos

60+ anos: 18 óbitos

2024 (ano todo)

- Óbitos: 51

- Faixa etária:

0 a 04 anos: 02 óbitos

05 a 11 anos: 02 óbitos

12 a 17 anos: 01 óbitos

18 a 59 anos: 13 óbitos

60+ anos: 33 óbitos

* Dados de óbitos de SRAG por Covid-19

2025

- Óbitos: 15

- Faixa etária:

0 a 04 anos: não há óbitos

5 a 11 anos: não há óbitos

12 a 17 anos: não há óbitos

18 a 59 anos: 06 óbitos

60+ anos: 09 óbitos

2024 (ano todo):

- Óbitos: 39

- Faixa etária:

0 a 04 anos: 02 óbitos

5 a 11 anos: não há óbitos

12 a 17 anos: não há óbitos

18 a 59 anos: 08 óbitos

60+ anos: 29 óbitos