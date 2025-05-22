Influenza já matou 25 pessoas somente este ano no ES

Os casos de síndrome respiratória aguda grave estão aumentando em todo o país. Divulgado nas últimas semanas, o novo Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta para uma ascensão das hospitalizações por influenza em muitas regiões do país, chegando a níveis de moderados a altos de incidência pelo Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto - 22-05-25.mp3
DADOS DO ES:
* Dados de óbitos de SRAG por Influenza (incluindo todas as influenzas)
2025
- Óbitos: 25
- Faixa etária
0 a 04 anos: não há óbitos
05 a 11 anos: não há óbitos
12 a 17 anos : não há óbitos
18 a 59 anos: 07 óbitos
60+ anos: 18 óbitos
2024 (ano todo)
- Óbitos: 51
- Faixa etária:
0 a 04 anos: 02 óbitos
05 a 11 anos: 02 óbitos
12 a 17 anos: 01 óbitos
18 a 59 anos: 13 óbitos
60+ anos: 33 óbitos
* Dados de óbitos de SRAG por Covid-19
2025
- Óbitos: 15
- Faixa etária:
0 a 04 anos: não há óbitos
5 a 11 anos: não há óbitos
12 a 17 anos: não há óbitos
18 a 59 anos: 06 óbitos
60+ anos: 09 óbitos
2024 (ano todo):
- Óbitos: 39
- Faixa etária:
0 a 04 anos: 02 óbitos
5 a 11 anos: não há óbitos
12 a 17 anos: não há óbitos
18 a 59 anos: 08 óbitos
60+ anos: 29 óbitos
[fonte dos dados: Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe)]