Influenza: busca pela vacina da gripe para crianças está baixa no ES

Teve início nesta segunda-feira (10) a nova etapa de vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe. O público contemplado é composto por profissionais da educação e pessoas com mais de 60 anos. A campanha começou no dia 12 de abril, e desde então, estão sendo imunizadas crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, grávidas, puérperas, indígenas e profissionais da saúde. Porém, segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis do Espírito Santo, Danielle Grillo, a adesão não tem sido boa.
Entrevista - Fabio Botacin - Danielle Grilo - 10-05-21.mp3
Apesar da oportunidade da vacinação gratuita, a cobertura vacinal em crianças está baixa. Ouça a entrevista concedida pela coordenadora ao CBN Cotidiano.