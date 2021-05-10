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ENTREVISTA | gripe

Influenza: busca pela vacina da gripe para crianças está baixa no ES

A entrevistada é a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis do Espírito Santo, Danielle Grillo

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 16:38

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 mai 2021 às 16:38
Vacinação Crédito: Carlos Alberto Silva
Teve início nesta segunda-feira (10) a nova etapa de vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe. O público contemplado é composto por profissionais da educação e pessoas com mais de 60 anos. A campanha começou no dia 12 de abril, e desde então, estão sendo imunizadas crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, grávidas, puérperas, indígenas e profissionais da saúde. Porém, segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis do Espírito Santo, Danielle Grillo, a adesão não tem sido boa.
Entrevista - Fabio Botacin - Danielle Grilo - 10-05-21.mp3
Apesar da oportunidade da vacinação gratuita, a cobertura vacinal em crianças está baixa. Ouça a entrevista concedida pela coordenadora ao CBN Cotidiano.

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