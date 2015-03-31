Inflação faz consumidores trocarem produtos por outros de marcas mais baratas

Dois indicadores econômicos divulgados na semana passada - a previsão de que a inflação pode ficar acima de 8% este ano e a maior taxa de desemprego para fevereiro desde 2011 - reforçam o comportamento ainda mais cauteloso do consumidor. Para segurar os gastos, na hora de ir ao supermercado, ele está mais disposto a experimentar, como mostra uma pesquisa do instituto Data Popular. A mudança de comportamento pode beneficiar empresas que investem em produtos mais baratos, além de aumentar a participação das marcas próprias de grandes varejistas.O comportamento do consumidor é diretamente influenciado por decisões da macroeconomia do Governo Federal. Para entender essa relação, ouça a entrevista da doutora em Economia e professora da Fucap, Arilda Teixeira, ao programa CBN Cotidiano. Ela comenta ainda que a inflação tira poder de compra das faixas com menos ganhos e tem impacto direto, inclusive, no âmbito social. Ouça.