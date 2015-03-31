Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Inflação faz consumidores trocarem produtos por outros de marcas mais baratas
ENTREVISTA

Inflação faz consumidores trocarem produtos por outros de marcas mais baratas

O comportamento do consumidor é diretamente influenciado por decisões da macroeconomia do Governo Federal

Publicado em 30 de Março de 2015 às 23:39

Publicado em 

30 mar 2015 às 23:39
Dois indicadores econômicos divulgados na semana passada - a previsão de que a inflação pode ficar acima de 8% este ano e a maior taxa de desemprego para fevereiro desde 2011 - reforçam o comportamento ainda mais cauteloso do consumidor. Para segurar os gastos, na hora de ir ao supermercado, ele está mais disposto a experimentar, como mostra uma pesquisa do instituto Data Popular. A mudança de comportamento pode beneficiar empresas que investem em produtos mais baratos, além de aumentar a participação das marcas próprias de grandes varejistas.O comportamento do consumidor é diretamente influenciado por decisões da macroeconomia do Governo Federal. Para entender essa relação, ouça a entrevista da doutora em Economia e professora da Fucap, Arilda Teixeira, ao programa CBN Cotidiano. Ela comenta ainda que a inflação tira poder de compra das faixas com menos ganhos e tem impacto direto, inclusive, no âmbito social. Ouça.
Entrevista - Fábio Botacin - Arilda Teixeira - 30-03-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com cartaz em defesa do Pix
PT vincula tarifaço a Flávio Bolsonaro e tenta emplacar rótulo de 'Tariflávio'
Segundo a Polícia Civil, a suspeita já havia trabalhado para a família da vítima e o crime teria sido premeditado.
Ex-cuidadora suspeita de matar idoso é presa em São Mateus
Rochas Ornamentais
Nova tarifação dos EUA em cima do Brasil preocupa indústria de rochas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados