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SAÚDE

Infertilidade atinge 15% dos casais

O especialista em Reprodução Humana, Carlyson Moschen, explica as causas e como funcionam os tratamentos de fertilização

Publicado em 24 de Junho de 2017 às 11:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 jun 2017 às 11:59
Estima-se que a infertilidade afete aproximadamente 15% dos casais no mundo todo. Durante a vida reprodutiva da mulher, a taxa de gravidez diminui com o decorrer da idade, isto porque há uma redução natural da quantidade e qualidade de óvulos. A partir dos 30 anos, a chance de gestação espontânea cai entre 3 a 5% a cada ano. É de 25% aos 25 anos; 20% aos 30; 15% aos 35; 5% aos 40 e de apenas 1% aos 45. É também na faixa dos 35 aos 45 anos que costumam surgir ou piorar certas doenças que dificultam uma possível gravidez. No CBN Vitória destes sábado (24), o médico Carlyson Moschen, especialista em Reprodução Assistida, explica quando é a hora de você procurar ajuda.
Entrevista- Fernanda Queiroz- Dr Carlyson Mosche - 24-06-17

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