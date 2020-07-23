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Infectologista alerta para os riscos de contaminação nos ônibus

O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto foi o entrevistado do CBN Cotidiano nesta quinta-feira (23). Ouça!

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:21

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:21
Uso de máscara é essencial para evitar a contaminação pelo coronavírus nos ônibus Crédito: Carlos Alberto Silva
O cenário de aglomeração nos ônibus do sistema Transcol em meio à pandemia do novo coronavírus reacende o alerta para o risco de contaminação no transporte público. O repórter Isaac Ribeiro, da redação A Gazeta/CBN, esteve nos terminais da Grande Vitória e entrevistou usuários, que afirmaram lidar diariamente com aglomeração dentro dos coletivos e dos terminais, principalmente nos horários de pico.
Há o questionamento, por parte dos usuários, que a redução da frota nos horários de pico oferece riscos de contaminação para aqueles que dependem do transporte público diariamente. Diante desse cenário, o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, no CBN Cotidiano desta quinta-feira, fala sobre os riscos de passageiros serem contaminados pela Covid-19. Ouça!
Entrevista - Fábio Botacin - Lauro Ferreira Pinto - 23-07-20
FIQUE ATENTO! AS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DO INFECTOLOGISTA SÃO:
- O passageiro deve usar a máscara de forma correta (tampando o nariz e a boca, e evite falar durante as viagens - para não permitir que a máscara fique úmida de saliva e gotículas possam ser expostas);
- Não tocar o rosto e sempre fazer a higienização das mãos após o trajeto; 
- Sempre fazer a higienização das mãos com álcool 70% ou água e sabão após o trajeto;
- Manter as janelas sempre abertas para melhorar a circulação do ar;
- Se tiver escolha, evitar usar o transporte coletivo em horários de pico;
- Empregadores podem tentar negociar com os funcionários horários de entrada e saída mais flexíveis para evitar que os trabalhadores se exponham em horários de pico.

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