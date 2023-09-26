Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Infância Segura": app facilita denúncias de violência contra crianças e adolescentes
Tecnologia

"Infância Segura": app facilita denúncias de violência contra crianças e adolescentes

Ouça detalhes na entrevista com o idealizador do aplicativo, desembargador Raphael Câmara

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 set 2023 às 11:36
Aplicativo Infância Segura
aplicativo Infância Segura, Crédito: Reprodução I TJ-ES
Um aplicativo idealizado pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES) foi desenvolvido para facilitar denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Estado. O app "Infância Segura" reúne em um só lugar todos os nove canais de denúncia, como Conselho Tutelar municipal, Disque Denúncia e Delegacia Especializada. O objetivo é reforçar a rede de proteção aos menores e facilitar o caminho para denúncias, colocando todos os serviços à palma da mão. No app, também é possível conferir uma cartilha que explica o que é a violência sexual infanto-juvenil. Em entrevista à CBN Vitória, o idealizador do aplicativo, desembargador Raphael Câmara, detalha o serviço.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Raphael Câmara - 26-09-23.mp3
Canais de denúncia: Conselho Tutelar, Disque Direitos Humanos, Disque Denúncia, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Ministério Público do ES, Comissão da Infância e Juventude da OAB-ES, Frente Parlamentear de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da ALES, Polícia Rodoviária Federal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados