"Infância Segura": app facilita denúncias de violência contra crianças e adolescentes

Um aplicativo idealizado pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES) foi desenvolvido para facilitar denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Estado. O app "Infância Segura" reúne em um só lugar todos os nove canais de denúncia, como Conselho Tutelar municipal, Disque Denúncia e Delegacia Especializada. O objetivo é reforçar a rede de proteção aos menores e facilitar o caminho para denúncias, colocando todos os serviços à palma da mão. No app, também é possível conferir uma cartilha que explica o que é a violência sexual infanto-juvenil. Em entrevista à CBN Vitória, o idealizador do aplicativo, desembargador Raphael Câmara, detalha o serviço.