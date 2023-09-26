"Infância Segura": app facilita denúncias de violência contra crianças e adolescentes

Um aplicativo idealizado pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES) foi desenvolvido para facilitar denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Estado. O app "Infância Segura" reúne em um só lugar todos os nove canais de denúncia, como Conselho Tutelar municipal, Disque Denúncia e Delegacia Especializada. O objetivo é reforçar a rede de proteção aos menores e facilitar o caminho para denúncias, colocando todos os serviços à palma da mão. No app, também é possível conferir uma cartilha que explica o que é a violência sexual infanto-juvenil. Em entrevista à CBN Vitória, o idealizador do aplicativo, desembargador Raphael Câmara, detalha o serviço.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Raphael Câmara - 26-09-23.mp3
Canais de denúncia: Conselho Tutelar, Disque Direitos Humanos, Disque Denúncia, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Ministério Público do ES, Comissão da Infância e Juventude da OAB-ES, Frente Parlamentear de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da ALES, Polícia Rodoviária Federal.