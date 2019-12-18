Indústrias de rochas e alimentos estão entre as que mais cresceram

Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgados nesta terça-feira (17), apontam que a economia brasileira consolidará o processo de retomada do crescimento em 2020, com expansão de 2,5% do produto interno bruto (PIB). Esta recuperação acontece em virtude do ambiente econômico, com juros mais baixos, aprovação da reforma da Previdência e medidas governamentais de desburocratização para o ambiente de negócios, segundo Léo de Castro, Presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Para 2020 o cenário no Espírito Santo é bastante positivo. Entre as oportunidades de negócio está a retomada das atividades da Samarco, em Anchieta, e o início das obras em mar do porto da Imetame, em Aracruz. Este ano de 2019, os setores da indústria que tiverem melhor desempenho foram alimentícios, moveleiro e de rochas ornamentais.