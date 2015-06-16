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CONSUMO DE ENERGIA

Indústria tenta otimizar recursos e reduzir os desperdícios dentro das empresas

Aumento considerável na conta de energia faz com que o setor se mobilize e modifique os hábitos de consumo para driblar a crise

Publicado em 16 de Junho de 2015 às 15:56

Publicado em 

16 jun 2015 às 15:56
O setor industrial é responsável por aproximadamente 46% do consumo de energia elétrica no Brasil. No entanto, o aumento considerável na conta de energia está fazendo com que a industria se mobilize e modifique os hábitos de consumo para driblar a crise. Já há casos de empresários capixabas que estão investindo em fontes alternativas para superar o momento. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o presidente do Conselho Temático de Energia da Findes, Nelio Rodrigues Borges e Áureo Mameri, empresário do setor de rochas, contam como aumentar a competitividade do setor face às altas tarifas de energia cobradas atualmente. Para sobreviver em meio a crise, a recomendação é otimizar os recursos e reduzir os desperdícios dentro das empresas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nélio Rodrigues, Áureo Mamere - 16-06-15

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