Indústria tenta otimizar recursos e reduzir os desperdícios dentro das empresas

O setor industrial é responsável por aproximadamente 46% do consumo de energia elétrica no Brasil. No entanto, o aumento considerável na conta de energia está fazendo com que a industria se mobilize e modifique os hábitos de consumo para driblar a crise. Já há casos de empresários capixabas que estão investindo em fontes alternativas para superar o momento. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o presidente do Conselho Temático de Energia da Findes, Nelio Rodrigues Borges e Áureo Mameri, empresário do setor de rochas, contam como aumentar a competitividade do setor face às altas tarifas de energia cobradas atualmente. Para sobreviver em meio a crise, a recomendação é otimizar os recursos e reduzir os desperdícios dentro das empresas.