Indústria teme efeitos à economia com possibilidade de lockdown no ES

Diante do avanço dos casos de coronavírus no Espírito Santo, os reflexos também são sentidos de forma variada nos setores da economia e alertam, inclusive, o que pode acontecer em caso da adoção de medidas extremas. Nesta sexta-feira (22) em entrevista coletiva, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou que no mês de junho podem ser adotadas medidas extremas, caso o índice de distanciamento social não alcance o ideal. Entre as medidas estariam fechamento de ruas, do comércio, do transporte coletivo e parte da indústria por até 21 dias. Sobre a situação da indústria a gente conversa, agora, com Fernando Otavio Campos, presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho (Consurt) da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).