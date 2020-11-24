Indústria preocupada com contaminação do trabalhador no lazer

O aumento de casos de covid-19 no Espírito Santo tem preocupado o setor produtivo capixaba. Diante desse cenário, diversos setores da economia têm se mobilizado com campanhas de conscientização sobre a importância do cumprimento dos protocolos sanitários. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (24), Paulo Baraona, vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), fala sobre o cenário atual.

"A ideia é, realmente, a gente tentar manter as indústrias funcionando, visto a crise econômica que o país passa e temos a necessidade de não apenas manter empregos, como gerar. Assim, precisamos conscientizar o setor dos protocolos em segurança e do distanciamento das pessoas que estão no grupo de risco. Conscientização é a palavra pra que a indústria não seja, novamente, atingida pelos efeitos da pandemia", explica.

"O que preocupa mais, hoje, é a atividade individual. As empresas têm seguido os protocolos. O que nos preocupa é a sociedade. Se cada um de nós fizer a sua parte, cumprindo os protocolos, é fundamental. Se dentro da sua empresa, dentro da sua casa, mantém os protocolos, mas no lazer não os cumpre, a contaminação é óbvia, alertou Baraona.