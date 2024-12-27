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Fim de Ano

Inclusão: saiba como tornar a comemoração de fim de ano mais acessível

Ouça entrevista com a assistente social e coordenadora de Desenvolvimento Institucional da Apae de Vila Velha, Kely Athayde

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 10:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2024 às 10:21
Fogos de artifício
Fogos de artifício Crédito: Pixabay
Festas de fim de ano representam oportunidades de união! Para algumas pessoas, porém, estes momentos podem ser mais difíceis e despertar o sentimento de exclusão. Pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial são as que mais costumam se sentir deslocadas nestas ocasiões, devido à falta de espaços e programações pensados para elas.
Em entrevista à CBN Vitória, a assistente social e coordenadora de Desenvolvimento Institucional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vila Velha, Kely Athayde, dá dicas de como tornar os ambientes mais inclusivos e acessíveis neste final de ano. "Todos nós temos especificidades. Quando chegamos em um espaço que não somos bem acolhidos, a vontade é não estar presente", destaca. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Kely Athayde - 27-12-24.mp3

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