Inclusão: saiba como tornar a comemoração de fim de ano mais acessível

Festas de fim de ano representam oportunidades de união! Para algumas pessoas, porém, estes momentos podem ser mais difíceis e despertar o sentimento de exclusão. Pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial são as que mais costumam se sentir deslocadas nestas ocasiões, devido à falta de espaços e programações pensados para elas.

Em entrevista à CBN Vitória, a assistente social e coordenadora de Desenvolvimento Institucional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vila Velha, Kely Athayde, dá dicas de como tornar os ambientes mais inclusivos e acessíveis neste final de ano. "Todos nós temos especificidades. Quando chegamos em um espaço que não somos bem acolhidos, a vontade é não estar presente", destaca. Ouça a conversa completa!