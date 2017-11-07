Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Inclusão financeira é tema de debate em Vitória

Em tempos de orçamento mais apertado como será possível equilibrar as contas junto a uma política de poupança?

Publicado em 07 de Novembro de 2017 às 18:20

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 nov 2017 às 18:20
O tema educação e cidadania financeira tem tornado-se um verdadeiro desafio na sociedade brasileira. Afinal, em tempos de orçamento mais apertado como será possível equilibrar as contas junto a uma política de poupança? Esse é um dos temas em destaques no III Fórum de Cidadania Financeira, realizado pelo Banco Central do Brasil e Sebrae, nesta terça (7) e quarta-feira (8), em Vitória. Nesta edição do CBN Cotidiano o entrevistado é Alexandre Comin, gerente de Acesso à Serviços Financeiros do Sebrae, que traz detalhes do tema. Confira!
 
Entrevista - Fabio Botacin - Alexandre Comin - 07-11-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados