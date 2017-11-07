Inclusão financeira é tema de debate em Vitória

O tema educação e cidadania financeira tem tornado-se um verdadeiro desafio na sociedade brasileira. Afinal, em tempos de orçamento mais apertado como será possível equilibrar as contas junto a uma política de poupança? Esse é um dos temas em destaques no III Fórum de Cidadania Financeira, realizado pelo Banco Central do Brasil e Sebrae, nesta terça (7) e quarta-feira (8), em Vitória. Nesta edição do CBN Cotidiano o entrevistado é Alexandre Comin, gerente de Acesso à Serviços Financeiros do Sebrae, que traz detalhes do tema. Confira!