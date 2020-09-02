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ELEIÇÕES 2020

Inclusão de mulheres na política é tema de debate em evento capixaba

Ouça entrevista com a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 set 2020 às 11:46
 O Espírito Santo possui o pior percentual de representatividade feminina na política no País. De acordo com dados de 2019 disponibilizados pela Procuradoria da Mulher do Senado Federal, somente 8,6% dos cargos eletivos capixabas - sejam na esfera municipal, estadual ou federal - são ocupados por mulheres. O número retrata uma realidade histórica no Estado: nos últimos 48 anos, apenas 19 mulheres ocuparam cadeiras na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado, e dos 771 vereadores eleitos nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, apenas 29 foram mulheres, conforme mostrou levantamento realizado por A Gazeta. Diante desse cenário, ocorre o ciclo de debates "Mais Mulheres na Política Capixaba", promovido pelo Programa Agenda Mulher, do governo estadual, que trata do tema a partir desta quarta-feira até sexta (04), de forma virtual. Entre as participantes estão a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), entrevistada desta quarta-feira (02) na rádio CBN Vitória.
Primeira mulher a ocupar a vice-governadoria do Espírito Santo, Jaqueline entende que há uma necessidade significativa da percepção feminina na política. "A mulher, quando entra na política, entra por causas, incômodos, não é pelo poder. E ela vai com garra, com vontade genuína de mudar a realidade. Ela tem uma percepção e uma sensibilidade de conseguir enxergar, de forma ampla, aquilo que falta para as pessoas, para a cidade", ressalta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaqueline Morais - 02-09-20

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