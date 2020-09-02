Inclusão de mulheres na política é tema de debate em evento capixaba

O Espírito Santo possui o pior percentual de representatividade feminina na política no País. De acordo com dados de 2019 disponibilizados pela Procuradoria da Mulher do Senado Federal, somente 8,6% dos cargos eletivos capixabas - sejam na esfera municipal, estadual ou federal - são ocupados por mulheres. O número retrata uma realidade histórica no Estado: nos últimos 48 anos, apenas 19 mulheres ocuparam cadeiras na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado, e dos 771 vereadores eleitos nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, apenas 29 foram mulheres, conforme mostrou levantamento realizado por A Gazeta. Diante desse cenário, ocorre o ciclo de debates "Mais Mulheres na Política Capixaba", promovido pelo Programa Agenda Mulher, do governo estadual, que trata do tema a partir desta quarta-feira até sexta (04), de forma virtual. Entre as participantes estão a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), entrevistada desta quarta-feira (02) na rádio CBN Vitória.