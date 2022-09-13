Incêndios em vegetação: ocorrências até setembro já equivalem a todo o ano de 2021

Os números de incêndios em vegetação no Espírito Santo impressionam. No último mês de agosto, segundo dados atualizados do Corpo de Bombeiros, foram registrados 845 incêndios, contra 464 no mesmo mês de 2021. Entre janeiro e agosto deste ano foram contabilizados 2727 casos. No mês período do último ano, 2466. Se computadas as ocorrências já registradas neste mês de setembro, os incêndios de 2022 já equivalem a todo o ano de 2021.