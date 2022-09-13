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Incêndios em vegetação: ocorrências até setembro já equivalem a todo o ano de 2021

O Capitão Heitor Lube, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, alerta que mais de 90% das ocorrências têm ação humana

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 set 2022 às 10:42
Incêndio, atuação dos Bombeiros
Incêndio, atuação dos Bombeiros Crédito: Pixabay
Os números de incêndios em vegetação no Espírito Santo impressionam. No último mês de agosto, segundo dados atualizados do Corpo de Bombeiros, foram registrados 845 incêndios, contra 464 no mesmo mês de 2021. Entre janeiro e agosto deste ano foram contabilizados 2727 casos. No mês período do último ano, 2466. Se computadas as ocorrências já registradas neste mês de setembro, os incêndios de 2022 já equivalem a todo o ano de 2021. 
Entre as causas para esse crescimento nas queimadas estão o tempo seco, provocado pela falta de chuvas nesta época do ano, e a velocidade dos ventos. O último mês de agosto deste ano também registrou incêndios em praticamente todo o Estado, nas regiões Norte, Noroeste, Sul, Central e Serrana. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão Heitor Lube, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Heitor Lube - 13-09-22

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