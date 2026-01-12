Incêndios em locais de reunião de público: como evitar tragédias? Especialista analisa!

'Flashover' pode explicar por que fogo se espalhou em segundos em tragédia na Suíça, segundo o Presidente da Associação Britânica de Investigadores de Incêndios. Crédito: Centro de Estudos para Bombeiros

Nas últimas semanas, ocorrências envolvendo incêndios em casas de show, bares e shopping foram destaque no noticiário nacional e internacional. Internacionalmente, as autoridades locais da Suíça admitiram que o bar atingido por um incêndio, que matou 40 pessoas em uma festa de Ano Novo, não era vistoriado desde 2020. A tragédia ocorreu durante uma festa de Ano Novo no bar "Le Constellation", que fica na estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes. Ao todo, 40 pessoas morreram e outras 116 ficaram feridas, a maioria com gravidade, segundo a polícia. O incêndio começou nas primeiras horas de quinta-feira (1º), quando sinalizadores presos a bebidas foram erguidos muito perto do teto, segundo relatório preliminar das investigações oficiais. As chamas se espalharam rapidamente. As informações são do portal "G1".

No Brasil, duas pessoas morreram após um incêndio atingir um dos estabelecimentos do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na sexta-feira (2). O incêndio começou no ar-condicionado de uma loja no subsolo do shopping. Funcionários relataram que sentiram um cheiro forte por volta das 18h30 e perceberam a fumaça. Na sequência, foram alertados por seguranças do shopping para deixarem o prédio. No incêndio, um supervisor morreu ao retornar à loja em chamas para tentar resgatar brigadista. O supervisor Anderson Aguiar do Prado, de 43 anos, morreu no incêndio após retornar à loja que já estava em chamas para tentar salvar uma colega. Emellyn Silva Aguiar, de 26 anos, bombeiro civil, integrava a equipe de brigadistas que atuava no combate ao fogo na loja Bell’Art. As informações são de "O Globo".

Guardando as devidas proporções, a tragédia da Suíça lembra (e muito!) um momento triste no Brasil: o incêndio na boate Kiss, no dia 27 de janeiro de 2013. Uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu outras 636, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Local fechado, com focos de chamas que poderiam alcançar revestimentos inflamáveis e sem saídas suficientes.

Em entrevista à CBN Vitória, o consultor em Segurança e especialista em Investigação de Incêndios e Gestão de Riscos, Coronel Scharlyston Paiva, destaca que análise dos incêndios recentes com vítimas fatais (como o bar na Suíça e o shopping no Rio de Janeiro) fazem um paralelo com grandes tragédias internacionais e nacionais em casas de show e locais de reunião de público, destacando padrões recorrentes, falhas de cultura de prevenção, evolução normativa e legal, e medidas práticas que ainda precisam ser incorporadas pela sociedade, gestores e poder público", explica. Ouça a conversa completa!