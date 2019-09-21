Incêndio na Vila Rubim: trabalho de rescaldo dos Bombeiros continua

Neste sábado (21), o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros continua na loja que pegou fogo na av Duarte Lemos, na Vila Rubim, na tarde desta sexta (20). Ainda neste sábado, há muita fumaça na região. Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, materiais em profundidade ainda podem queimar e precisam ser removidos. Ele também ressalta que é necessário apagar as brasas que ficam sob o material já queimado e enquanto houver brasa haverá fumaça. Para proteção, quem puder, deve sair da região até esse trabalho acabar. Caso não possa sair da região, a recomendação é usar uma máscara ou uma toalha molhada no rosto, para ela servir de filtro durante a respiração.