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ENTREVISTA

Incêndio na Vila Rubim: trabalho de rescaldo dos Bombeiros continua

Tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, afirma que materiais em profundidade ainda queimam e precisam ser removidos

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 11:22

Publicado em 

21 set 2019 às 11:22
Neste sábado (21), o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros continua na loja que pegou fogo na av Duarte Lemos, na Vila Rubim, na tarde desta sexta (20). Ainda neste sábado, há muita fumaça na região. Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, materiais em profundidade ainda podem queimar e precisam ser removidos. Ele também ressalta que é necessário apagar as brasas que ficam sob o material já queimado e enquanto houver brasa haverá fumaça. Para proteção, quem puder, deve sair da região até esse trabalho acabar. Caso não possa sair da região, a recomendação é usar uma máscara ou uma toalha molhada no rosto, para ela servir de filtro durante a respiração.
Entrevista - Patricia Vallim - Tenente Coronel Carlos Wagner Borges - 21-09-19
> Defesa Civil interdita oito imóveis vizinhos de loja incendiada
> Loja incendiada também tinha alvará da prefeitura vencido
> Bombeiros retomam trabalhos em loja destruída pelo fogo na Vila Rubim
> Grande incêndio atinge loja e prédios na Vila Rubim, em Vitória
 

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