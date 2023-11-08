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Força-tarefa

Incêndio na fábrica da Cacau Show de Linhares começou pelo estoque

Ouça entrevista com o Diretor de Operações do Corpo de Bombeiros, coronel Scharlyston Paiva

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 nov 2023 às 11:55
Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares
Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares Crédito: Heber Thomaz
Equipes do Corpo de Bombeiros continuam em força-tarefa para o controle do incêndio que atingiu a fábrica da Cacau Show, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, desde a madrugada desta terça (7). A expectativa é de que até o final do dia desta quarta-feira (08) o fogo esteja controlado. O trabalho de perícia já começou para identificar as causas. Em entrevista à CBN Vitória, o Diretor de Operações do Corpo de Bombeiros, coronel Scharlyston Paiva, atualizou como está o trabalho de controle do fogo e explicou que o incêndio começou pela área de estoque, comprometendo 40% da fábrica.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -Coronel Scharlyston Paiva - 08-11-23.mp3

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