Incêndio na Cacau Show no ES: Bombeiros vão à fábrica em SP para concluir perícia

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo está prestes a concluir a perícia que vai apontar a causa do incêndio na fábrica da Cacau Show, em Linhares, no Norte do Estado. O laudo começou a ser elaborado no mesmo dia em que as chamas destruíram a unidade em 7 de novembro do ano passado, e tinha prazo de 30 dias para ficar pronto. A reportagem de "A Gazeta" apurou que a perícia está avançada e tem previsão para ser concluída em algumas semanas. Nos próximos dias, está prevista uma visita dos bombeiros capixabas à fábrica da Cacau Show, em São Paulo, onde outros testes serão realizados. A força tarefa responsável pela investigação iniciou o trabalho logo nos primeiros dias da ocorrência e prossegue realizando testes para descarte de hipóteses. A corporação destaca que, devido à complexidade do caso, não é possível adiantar qualquer informação neste momento e que o prazo para a conclusão da perícia pode ser prorrogado conforme for necessário. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Operações do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Coronel Scharlyston Paiva, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!