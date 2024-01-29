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Linhares

Incêndio na Cacau Show no ES: Bombeiros vão à fábrica em SP para concluir perícia

Laudo começou a ser elaborado no mesmo dia em que as chamas destruíram a unidade em 7 de novembro de 2023

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 12:35

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

29 jan 2024 às 12:35
Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares
Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares Crédito: Heber Thomaz
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo está prestes a concluir a perícia que vai apontar a causa do incêndio na fábrica da Cacau Show, em Linhares, no Norte do Estado. O laudo começou a ser elaborado no mesmo dia em que as chamas destruíram a unidade em 7 de novembro do ano passado, e tinha prazo de 30 dias para ficar pronto. A reportagem de "A Gazeta" apurou que a perícia está avançada e tem previsão para ser concluída em algumas semanas. Nos próximos dias, está prevista uma visita dos bombeiros capixabas à fábrica da Cacau Show, em São Paulo, onde outros testes serão realizados. A força tarefa responsável pela investigação iniciou o trabalho logo nos primeiros dias da ocorrência e prossegue realizando testes para descarte de hipóteses. A corporação destaca que, devido à complexidade do caso, não é possível adiantar qualquer informação neste momento e que o prazo para a conclusão da perícia pode ser prorrogado conforme for necessário. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Operações do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Coronel Scharlyston Paiva, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Coronel Scharlyston Paiva - 29-01-24

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